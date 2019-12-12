Ведран Чорлука: Через две недели буду снова готов на 100 процентов

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука рассказал о восстановлении после травмы, которую он получил в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
«Спасибо всем за приятные сообщения. Через две недели буду снова готов на 100 процентов», – написал 33-летний хорват в инстаграме.
Напомним, Чорлука был заменен на 69-й минуте на Станислава Магкеева. Голы в матче у хозяев забили португальцы Жоау Феликс и бразилец Фелипе. «Локомотив» потерпел пятое поражение в Лиге чемпионов и с тремя очками остался на последнем месте в группе D.
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