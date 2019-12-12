Виллан собирается подписать новый контракт с «Челси» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 декабря 2019 15:12ФутболШарафудинов Виктор

Виллан собирается подписать новый контракт с «Челси»

Бразилец выступает за лондонскую команду с 2013 года.

Ранее различные издания в Испании и Великобритании писали об интересе к Виллиану со стороны «Барселоны» и мадридского «Атлетико», но бразилец все-таки намерен остаться в «Челси». Форвард заявил о том, что его агент уже начал переговоры с лондонским клубом о новом контракте, сообщает Yahoo Sports. Нынешнее соглашение Виллиана с синими истекает ближайшим летом.

«Я уже несколько раз говорил о том, что хочу остаться в «Челси», – заявил 31-летний бразилец. – Мне очень нравиться мой нынешний клуб, а моя семья любит Лондон. В разгар сезона мне не очень удобно думать о новом контракте, ведь я должен быть сосредоточен на футболе. Но я могу сказать, что мой агент и клуб ведут переговоры. Надеюсь, что скоро мы услышим хорошие новости».

Виллиан перешел в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года за 35,5 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец сыграл в АПЛ 15 матчей за команду Фрэнка Лэмпарда, забив два гола и сделав три результативные передачи.

Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Александр Поветкин: Я бы под нейтральным флагом на Олимпиаду не поехал Поветкин готов вновь выйти на ринг против Хантера в середине 2020 года Джошуа готов провести бой с победителем реванша Уайлдер – Фьюри
Анчелотти осталось завидовать Семаку. Цифры и факты матчей вторника в ЛЧ Вторник стал черным днем не только для «Зенита» и Сергея Семака. В последний момент путевку в плей-офф упустил полуфиналист предыдущего розыгрыша «Аякс», а главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти, даже выведя команду из группы, лишился своего поста. 11.12.2019 17:30 Футбол Безъязычный Алексей
СКА опять одолел «Динамо». Это 11-я победа армейцев подряд Традиционный обзор игрового дня от «Советского спорта». 09.12.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Миронова – чемпион. Среди тех, кто промазал три раза На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде лучший результат из россиянок в женском спринте показала Светлана Миронова. С тремя промахами она заняла 15-е место. 01.12.2019 20:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Владимир Драчев: Решение WADA не придает позитивных эмоций Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду Мартен Фуркад: Думаю, Россию накажут, из-за нее я потерял несколько медалей
У наших юниоров – два золота Гран-при из трех. Ждем пяти четверных от Трусовой В финале Гран-при в Турине у России – еще один чемпионский титул. Лучшими среди юниоров в парном катании стали Апполинария Панфилова и Дмитрий Рылов. 07.12.2019 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Команду Овечкина прибило решение WADA? После серии из шести побед лидер чемпионата разгромно уступил дома серенькому «Коламбусу» – 2:5. 10.12.2019 14:30 Хоккей Славин Виталий
Лучшей была «Красная машина» В подмосковных «Лежках» состоялся гала-матч «Красная машина. Связь поколений» с участием игроков национальной сборной, легенд-ветеранов и руководителей хоккейных организаций. 10.12.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав
Шведы – это «финны», а поляки – «датчане». Ловчев – о соперниках россиян в контрольных матчах Сборная России определилась с соперниками по контрольным матчам перед Евро-2020: команда Станислава Черчесова сыграет в гостях со Швецией, Молдавией и Польшей и дома с Сербией. 10.12.2019 19:00 Футбол
Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
15:56 Хоккей Даг Уилсон – об отставке Дебура: Команда способна на большее
15:48 Футбол «Спартак» может усилить зимой три позиции
15:42 Хоккей ИИХФ намерена проводить свои турниры на маленьких площадках
15:40 Футбол Александр Бубнов: Не думаю, что «Локомотиву» нужно менять Семина
15:36 Футбол Зайнутдинов признан лучшим игроком «Ростова» в матче со «Спартаком»
15:28 Хоккей Все билеты на матчи сборной России на Кубке Первого канала уже проданы
15:27 Футбол «Локомотив» проведет зимой три сбора
15:20 Хоккей Ален Виньо: Мы сделали много вещей, которые должны были позволить забить пару голов
15:13 Хоккей Джаред Беднар: Францоуз был хорош в течение всего года
15:12 Футбол Виллан собирается подписать новый контракт с «Челси»
14:56 Формула-1 «Феррари» представит новый болид 11 февраля
14:51 Футбол Ведран Чорлука: Через две недели буду снова готов на 100 процентов
14:38 Футбол Непомнящий о выступлении «Локомотива» в Лиге чемпионов: Не хватило глубины состава
14:26 Футбол Сергей Кирьяков: Вообще непонятно, чего ждать от «Краснодара»
14:26 Хоккей МХЛ объявила составы на Кубок вызова
14:14 Хоккей «Локомотив» заявил о готовности обеспечить высокий уровень показа матчей из Ярославля
14:10 Футбол «Ливерпулю» приглянулся Минамино
14:02 Хоккей Деспот, расист, неадекват, пьяница, лузер…
13:57 Хоккей Майк Кинэн: Я наслаждался жизнью и работой в России
13:57 Баскетбол Йоханнес Фогтманн: С «Маккаби» будет сложный матч в «горячей атмосфере»
Затраты на новогоднее торжество вырастут в среднем на 14 процентов
Омичам снова не разрешили выбирать мэра
Треть жителей Волгограда готовы уехать из региона куда угодно ради работы
Подводная лодка частично затонула в Приморье
«С нас дерут три шкуры!» — малый бизнес Оренбуржья в шоке от новых налоговых ставок
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Сборная РФ вышла в четвертьфинал чемпионата мира по пляжному футболу
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика