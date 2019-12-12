Виллан собирается подписать новый контракт с «Челси» Бразилец выступает за лондонскую команду с 2013 года.

Ранее различные издания в Испании и Великобритании писали об интересе к Виллиану со стороны «Барселоны» и мадридского «Атлетико», но бразилец все-таки намерен остаться в «Челси». Форвард заявил о том, что его агент уже начал переговоры с лондонским клубом о новом контракте, сообщает Yahoo Sports. Нынешнее соглашение Виллиана с синими истекает ближайшим летом.

«Я уже несколько раз говорил о том, что хочу остаться в «Челси», – заявил 31-летний бразилец. – Мне очень нравиться мой нынешний клуб, а моя семья любит Лондон. В разгар сезона мне не очень удобно думать о новом контракте, ведь я должен быть сосредоточен на футболе. Но я могу сказать, что мой агент и клуб ведут переговоры. Надеюсь, что скоро мы услышим хорошие новости».

Виллиан перешел в «Челси» из махачкалинского «Анжи» в августе 2013 года за 35,5 млн евро. В нынешнем сезоне бразилец сыграл в АПЛ 15 матчей за команду Фрэнка Лэмпарда, забив два гола и сделав три результативные передачи.