«Локомотив» проведет зимой три сбора Команда будет готовиться к возобновлению сезона в Испании и Катаре.

Загрузка...

«Локомотив» опубликовал на официальном сайте клуба расписание зимних сборов.

С 14 по 27 января вице-чемпионы будут готовиться к возобновлению сезона в Малаге (Испания), с 31 января по 10 февраля – в Дохе (Катар), а с 14 по 26 февраля у команды запланирован еще один сбор в Малаге. Отметим, что в Катаре пройдет «Кубок Матч Премьер».

Напомним, в среду «Локомотив» проиграл «Атлетико» (0:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» и остался на последнем месте в группе D.

На зимний перерыв команда ушла на пятом месте в турнирной таблице премьер-лиги, отставая на одно очко от идущего вторым «Краснодара».

В первом туре после возобновления чемпионата «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом».