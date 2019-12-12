Зайнутдинов признан лучшим игроком «Ростова» в матче со «Спартаком» Казахстанец оформил дубль на «Открытие Арене».

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Форвард «Ростова» Бахтиер Зайнутдинов признан болельщиками клуба лучшим игроком команды в матче 19-го тура премьер-лиги со «Спартаком» (1:4) на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Бахтиер Зайнутдинов - «Ростсельмаш - лучший игрок матча» со «Спартаком» 🔥



Баха оформил дубль и получил практически максимальный балл от наших болельщиков.



В топ-5 также попали Песьяков, Байрамян, Ионов и Шомуродов.

#ФКРостов #СпартакРостов #Зайнутдинов pic.twitter.com/yted9EwUMx — Football Club Rostov (@rostovfc) December 12, 2019

21-летний казахстанец вышел в стартовом составе «Ростова» и оформил дубль. После чего на его счету стало три гола в девяти матчах чемпионата.

В пятерку лучших по мнению болельщиков также вошли голкипер Сергей Песьяков, полузащитники Хорен Байрамян, Алексей Ионов и форвард Элдор Шомуродов.

«Ростов» набрал 34 очка и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата, отставая на одно очко от идущего вторым «Краснодара».