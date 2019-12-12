Александр Бубнов: Не думаю, что «Локомотиву» нужно менять Семина «Локомотив» ушел на зимний перерыв на пятом месте в чемпионате.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о возможной отставке главного тренера «Локомотива» Юрия Семина.

«Не думаю, что руководству нужно его менять, по крайней мере, до конца сезона, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Если после перерыва игра и результаты не улучшатся, тогда, да, придется принимать решение».

Напомним, в среду «Локомотив» проиграл «Атлетико» (0:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Ванда Метрополитано» и остался на последнем месте в группе D.

На зимний перерыв команда ушла на пятом месте в турнирной таблице премьер-лиги, отставая на одно очко от идущего вторым «Краснодара».

В первом туре после возобновления чемпионата «Локомотив» сыграет в гостях с «Зенитом».