«Спартак» может усилить зимой три позиции Клуб будет искать правого защитника, центрального полузащитника и форварда.

«Спартак» определился с тремя позициями, которые собирается укрепить в зимнее трансферное окно, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, красно-белые будут рассматривать варианты с правым защитником, центральным полузащитником и форвардом. При этом новичок должен подходить клубу по соотношению «цена – качество». В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско высоко оценивает нынешний состав команды.

Напомним, «Спартак» набрал 22 очка в 19 турах чемпионата и ушел на зимний перерыв на десятом месте. Также команда продолжает выступление в Кубке России, где в ¼ финала сыграет дома с ЦСКА.