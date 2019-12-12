«Спартак» может усилить зимой три позиции

«Спартак» определился с тремя позициями, которые собирается укрепить в зимнее трансферное окно, сообщает Федеральное агентство новостей.
По информации источника, красно-белые будут рассматривать варианты с правым защитником, центральным полузащитником и форвардом. При этом новичок должен подходить клубу по соотношению «цена – качество». В то же время главный тренер команды Доменико Тедеско высоко оценивает нынешний состав команды.
Напомним, «Спартак» набрал 22 очка в 19 турах чемпионата и ушел на зимний перерыв на десятом месте. Также команда продолжает выступление в Кубке России, где в ¼ финала сыграет дома с ЦСКА.
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