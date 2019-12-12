«Эвертону» тоже необходим Ибрагимович Представители ливерпульского клуба обратились к агенту шведского футболиста.

Итальянские и британские СМИ распространяют новость о том, что «Эвертон» пытается заключить контракт со Златаном Ибрагимовичем.

Как утверждает Arena Napoli, представители «Эвертона» провели встречу с итальянским агентом Мино Райолой, который представляет интересы 38-летнего шведского футболиста. При этом источник отмечает, что фаворитом в борьбе за Ибрагимовича остается итальянский «Милан».

Ибрагимович в ноябре стал свободным агентом после того, как закончился его контракт с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее Златан уже выступал в Англии. С 2016 по 2018 годы он сыграл 53 матча и забил 29 голов в составе «Манчестер Юнайтед».