«Эвертону» тоже необходим Ибрагимович - Советский спорт
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12 декабря 2019 15:58ФутболШарафудинов Виктор

«Эвертону» тоже необходим Ибрагимович

Представители ливерпульского клуба обратились к агенту шведского футболиста.

Итальянские и британские СМИ распространяют новость о том, что «Эвертон» пытается заключить контракт со Златаном Ибрагимовичем.

Как утверждает Arena Napoli, представители «Эвертона» провели встречу с итальянским агентом Мино Райолой, который представляет интересы 38-летнего шведского футболиста. При этом источник отмечает, что фаворитом в борьбе за Ибрагимовича остается итальянский «Милан».

Ибрагимович в ноябре стал свободным агентом после того, как закончился его контракт с клубом MLS «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее Златан уже выступал в Англии. С 2016 по 2018 годы он сыграл 53 матча и забил 29 голов в составе «Манчестер Юнайтед».

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