Антон Шунин: Есть цель – попасть в клуб Яшина

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о своей цели до окончания карьеры.
«У меня нет мечты – есть цели, – приводит слова 32-летнего вратаря официальный сайт клуба. – Одна из них – попасть в клуб Яшина, отыграть 100 игр «на ноль» (осталось 23). Тогда, думаю, в какой-то степени моя карьера удастся.
Хочется подняться ближе к нашим легендарным ветеранам, которые сыграли больше всего игр за «Динамо» – это Яшин, Маховиков и Новиков. Время и здоровье есть».
Напомним, Шунин выступает за «Динамо» с 2007 года. Всего он провел за команду 252 матча (из них – 91 «на ноль») и пропустил 260 голов.
В нынешнем сезоне «Динамо» набрало 24 очка после 19 туров премьер-лиги и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
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