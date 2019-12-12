Антон Шунин: Есть цель – попасть в клуб Яшина Голкипер «Динамо» хочет провести 100 матчей «на ноль».

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о своей цели до окончания карьеры.

«У меня нет мечты – есть цели, – приводит слова 32-летнего вратаря официальный сайт клуба. – Одна из них – попасть в клуб Яшина, отыграть 100 игр «на ноль» (осталось 23). Тогда, думаю, в какой-то степени моя карьера удастся.

Хочется подняться ближе к нашим легендарным ветеранам, которые сыграли больше всего игр за «Динамо» – это Яшин, Маховиков и Новиков. Время и здоровье есть».

Напомним, Шунин выступает за «Динамо» с 2007 года. Всего он провел за команду 252 матча (из них – 91 «на ноль») и пропустил 260 голов.

В нынешнем сезоне «Динамо» набрало 24 очка после 19 туров премьер-лиги и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата.