Гаттузо зовет Кессие в «Наполи» Ивуарийский полузащитник нужен тренеру в новой команде.

Итальянский журналист Николо Скира на своей странице в твиттере написал о том, что Франк Кессие может перейти из «Милана» в «Наполи».

По запросу своего нового главного тренера Дженнаро Гаттузо «Наполи» уже обратился к агентам ивуарийца. Возможности Кессие прекрасно знакомы Гаттузо по совместной работе в «Милане». Руководители красно-черных не против отпустить полузащитника, если неаполитанский клуб сделает достойное предложение.

Primi contatti tra l’entourage di Frank #Kessie e il #Napoli. L’ivoriano è un elemento particolarmente gradito a #Gattuso, che lo conosce bene. Il #Milan di fronte a una offerta adeguata non lo ritiene incedibile. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 11, 2019

Гаттузо работал в «Милане» в двух предыдущих сезонах. «Наполи» первый матч под руководством 41-летнего тренера проведет 14 декабря против «Пармы» на своем поле в рамках чемпионата Италии.

Кессие играет за «Милан» с 2017 года после перехода из «Аталанты». Нынешняя трансферная стоимость 22-летнего опорного полузащитника оценивается в 25 млн евро. В нынешнем сезоне серии А Франк отыграл 13 матчей и забил один гол.