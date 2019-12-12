Сборная Испании завершит подготовку к Евро-2020 матчем с Португалией

Сборная Испании проведет товарищескую встречу против Португалии. Об этом сообщает официальный сайт испанской федерации футбола.
Отмечается, что матч против действующего чемпиона Европы во Франции 2016 года пройдет 5 июня на мадридском стадионе «Ванда Метрополитано».
Напомним, что помимо португальцев подопечные Луиса Энрике весной сыграют с Германией и Нидерландами.
Соперниками испанцев на Евро-2020 в группе E станут Швеция, Польша и победитель плей-офф Лиги наций (Босния, Северная Ирландия, Словакия и Ирландия).
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