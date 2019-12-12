«Барселона» имеет лучший показатель по доходам от телеправ в прошлом сезоне Ла Лиги Команда получила 166,5 миллионов евро.

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Каталонская «Барселона» за прошлый календарный сезон заработала 166,5 миллионов евро за счет телевизионных прав в чемпионате Испании. Об этом сообщает AS.

Отмечается, что команда Жозепа Бартомеу является лидером по данному показателю, опережая оба мадридских клуба – «Реал» и «Атлетико» (155,3 и 119,2 соответственно). Замыкают список «Леганес» (47,6) и «Уэска» (44,2).

В общей сложности испанские команды заработали примерно 1,42 миллиарда евро.

Перед 17-м туром чемпионата «Барселона» занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям «Реал» (по 34 очка). Ее следующим соперником станет коллектив из Сан-Себастьяна – «Реал Сосьедад».