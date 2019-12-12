Александр Бубнов: «Локомотив» стоял и отбивался «Локомотив» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов.

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Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре «Локомотива» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2) на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

«Локомотив» стоял и отбивался, – приводит Sportbox.ru слова Бубнова. – Даже не действовал вторым номером, потому что это подразумевает отбор мяча и контратаки. В Мадриде такого не было. «Атлетико» создал массу моментов и мог выиграть крупнее, забить больше еще до перерыва».

Напомним, голы в матче у «Атлетико» забили португальцы Жоау Феликс и бразилец Фелипе. «Локомотив» потерпел пятое поражение в Лиге чемпионов и с тремя очками остался на последнем месте в группе D.