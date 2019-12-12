Американский миллиардер хочет приобрести «Челси» Лондонский клуб принадлежит Роману Абрамовичу.

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Американский бизнесмен, инвестор и филантроп Тодд Боли намерен приобрести английский футбольный клуб «Челси». Об этом сообщает британская газета Daily Telegraph.

По сведениям источника, миллиардер и совладелец бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» предлагает Роману Абрамовичу целых 3 миллиарда фунтов стерлингов. Вместе с тем официальный представители «Челси» утверждают, что нынешний владелец в данный момент не намерен даже начинать переговоры о возможности продажи клуба.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов. С тех пор клуб пять раз стал чемпионом Англии, а также выиграл Лигу чемпионов в 2012 году и дважды победил в турнире Лиги Европы.