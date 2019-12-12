Борис Игнатьев: У «Локомотива» больше шансов на второе место, чем у других «Локомотив» занимает пятое место в РПЛ, но отстает от идущего вторым «Краснодара» на одно очко.

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о перспективах «Локомотива» в борьбе за второе место в премьер-лиге.

«Зенит», наверное, уже не догнать, но от второго места «Локомотив» отделяет всего одно очко, – приводит «Р-Спорт» слова Игнатьева. – Поэтому я думаю, что конкуренция будет очень сильной, и у «Локомотива» есть даже больше шансов (на второе место), чем у других команд, которые ведут эту гонку».

Напомним, после 19 туров «Зенит» набрал 45 очков и опережает на десять очков «Краснодар». Еще на одно очко отстают «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».

Чемпионат России возобновится 1 марта.