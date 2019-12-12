Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к Почеттино Три недели назад аргентинский тренер расстался с «Тоттенхэмом».

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По сообщениям британской прессы дортмундская «Боруссия» пополнила список клубов, заинтересованных в услугах безработного Маурисио Почеттино.

Три недели назад 47-летний аргентинец расстался с «Тоттенхэмом», сдав дела Жозе Моуринью. С тех пор едва ли не ежедневно появляется новая информация о том, где Почеттино может продолжить тренерскую карьеру. По сведениям The Telergaph, помимо «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Баварии» к Почеттино проявляет интерес и дортмундская «Боруссия».

На нынешней неделе дортмундцы, которых тренирует Люсьен Фавр, вышли в плей-офф Лиги чемпионов, оставив за бортом турнира «Интера». Тем не менее, позиции 62-летнего швейцарца являются довольно шаткими. В чемпионате Германии дортмундская команда выступает нестабильно и после 14 туров занимает третье место, на пять очков отставая от лидера «Боруссии» из Менхенгладбаха. Ну а действующий контракт Фавра рассчитан лишь до конца нынешнего сезона.

Почеттино проработал с «Тоттенхэмом» с лета 2014-го по ноябрь нынешнего года. В прошлом сезоне лондонский клуб под его руководством впервые вышел в финал Лиги чемпионов. В решающем матче «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:2.