Источник: РФС хочет отстранить Гинера от футбольной деятельности Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

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В РФС крайне недовольны высказыванием президента московского ЦСКА Евгения Гинера, который обрушился с критикой на главу судейского корпуса Александра Егорова.

Согласно источнику, РФС обратился в комитет по этике с просьбой проанализировать слова функционера. Отмечается, что в организации хотят добиться его отстранения от футбольной деятельности.

Напомним, после матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер заявил, что Егоров – мерзавец, который должен застрелиться.