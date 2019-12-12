Источник: РФС хочет отстранить Гинера от футбольной деятельности - Советский спорт
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12 декабря 2019 19:08ФутболГичунцев Артур

Источник: РФС хочет отстранить Гинера от футбольной деятельности

Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В РФС крайне недовольны высказыванием президента московского ЦСКА Евгения Гинера, который обрушился с критикой на главу судейского корпуса Александра Егорова.

Согласно источнику, РФС обратился в комитет по этике с просьбой проанализировать слова функционера. Отмечается, что в организации хотят добиться его отстранения от футбольной деятельности.

Напомним, после матча 19-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер заявил, что Егоров – мерзавец, который должен застрелиться.

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