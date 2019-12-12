Антуан Гризманн: Я ушел в «Барселону», чтобы освоить новый стиль и философию игры Француз был приобретен за 120 миллионов евро.

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Французский нападающий Антуан Гризманн рассказал о причинах перехода в «Барселону» накануне сезона 2019/2020.

– Я уходил из «Атлетико» не ради победы в Лиге чемпионов и трофеев. Я ушел, чтобы освоить новый стиль и философию игры. Чтобы попробовать свои силы в другой команде. «Атлетико» может выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов в любой момент, – цитирует француза издание Marca.

Также он отметил, что по характеру он очень застенчивый и мало разговаривает с партнерами по команде, но в плане командного взаимодействия ему сейчас гораздо комфортнее играть с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

Гризманн перешел в «Барселону» летом этого года за 120 миллионов евро. В составе каталонцев он принял участие в 20 матчах, забив шесть мячей и отдав четыре голевые передачи.