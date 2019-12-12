Манджукич может продолжить карьеру в «Милане» Хорватский футболист не попадает в состав «Ювентуса».

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В январе, когда в Европе откроется зимнее трансферное окно, «Милан» может подписать контакт не только со Златаном Ибрагимовичем, но и оформить переход Марио Манджукича из «Ювентуса».

Об интересе красно-черных к хорватскому нападающему сообщает Corriere dello Sport. В нынешнем сезоне 33-летний Манджукич не сыграл за «Ювентус» ни одного матча. Главный тренер туринцев Маурицио Сарри предпочитает использовать в атаке Криштиану Роналду, Гонсало Игуаина и Пауло Дибалу.

Марио перешел в «Ювентус» в июле 2015 года из мадридского «Атлетико» за 23,4 миллиона евро. На его счету 149 матчей и 43 гола в составе туринского клуба.