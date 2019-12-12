Президент «Барселоны» Бартомеу: Матч с «Реалом» не будет перенесен с 18 декабря

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу заявил, что матч «Барселоны» и «Реала» не будет перенесен вновь и состоится 18 декабря. Об этом Бартомеу заявил в интервью Diario Sport.
«Барселона» готовится к проведению матча против «Реала» в нормальном режиме, – отметил Бартомеу. – Хочу обратиться ко всем и каждому: приходите на «Камп Ноу» с друзьями, приходите на стадион со всей семьей. Мы живем в трудные времена, однако футбол – это мирное мероприятие».
Матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» состоится 18 декабря. Изначально игра должна была пройти 26 октября, но игру перенесли из-за беспорядков в Каталонии.
Слухи о еще одном переносе матча двух грандов примеры появились после заявления каталонской сепаратисткой политической организации Tsunami Democratic, которая собирается провести новые акции протеста против испанского правительства как раз в день игры.
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