Хацкевич может возглавить «Ротор» Бывший тренер киевского «Динамо» ведет переговоры с волгоградским клубом.

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Александр Хацкевич может стать новым тренером лидера ФНЛ «Ротора». 46-летний белорусский тренер и волгоградский клуб ведут переговоры и уже близки к достижению соглашения, сообщает Чемпионат.com

В августе нынешнего года Хацкевич был уволен из киевского «Динамо» после того, как украинский клуб вылетел из квалификации Лиги чемпионов, проиграв бельгийскому «Брюгге» по сумме двух матчей. Бывший футболист и тренер национальной сборной Белоруссии проработал в Киеве два года, и под его руководством «Динамо» дважды финишировало в чемпионате Украины на втором месте, проигрывая борьбу за титул «Шахтеру».

Игорь Меньщиков, тренировавший «Ротор» с января нынешнего года, вчера 11 декабря покинул свой пост.

На зимний перерыв волгоградский клуб ушел лидером первенства ФНЛ. В 25 турах «Ротор» набрал 52 очка, одержав 16 побед.