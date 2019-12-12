ЦСКА не будет выкупать Лукаса Сантоса 20-летний бразилец в январе должен вернуться в «Васко да Гама».

Московский ЦСКА отказался выкупать права на Лукаса Сантоса у бразильского клуба «Васко Да Гама». В январе 20-летний полузащитник вернется на родину. Об этом сообщает Globo Esporte.

1 сентября ЦСКА взял Лукаса Сантоса в аренду до конца года за 200 тысяч евро. В соглашении с «Васко да Гама» был прописан о том, что армейцы могут выкупить права на молодого футболиста за 4,8 млн евро, однако российский клуб отказался от этой возможности.

Лукас Сантос сыграл за ЦСКА лишь 100 минут в пяти матчах, не отметившись результативными действия. Он выходил на поле в двух играх РПЛ, двух встречах Лиги Европы, а также в игре 1/16 Кубка России против «Алании» (3:1 в гостях в пользу армейцев).