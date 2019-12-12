Пулишич – лучший футболист года в США Он стал двукратным обладателем этой награды.

Сегодня Федерация футбола США объявила о том, что полузащитник лондонского «Челси» Кристиан Пулишич был признан лучшим игроком года.

В голосовании он набрал 38 процентов и обошел нападающего «Сиэтл Саундерс» Джордана Морриса (35%) и хавбека «Шальке» Уэстона Маккенни (13%).

– Для меня большая честь быть избранным для получения этой награды. У всех номинантов были удивительные сезоны, и они были бы достойными победителями. Это был большой переходный год как для сборной, так и для моего клуба. Мои товарищи по команде фантастические, и я горжусь прогрессом, которого мы достигли. Я хочу поблагодарить мою семью за поддержку и наших невероятных фанатов. Мы ценим, сколько они стоят за нами. Все будет только улучшаться, и я рад за будущее, – цитирует Пулишича официальный сайт федерации.

Отметим, что игрок уже признавался лучшим футболистом года в США в 2017-м.

В прошлом году награду получил голкипер дюссельдорфской «Фортуны» Зак Стеффен, арендованный у «Манчестер Сити».