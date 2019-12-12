Ригони может досрочно покинуть «Сампдорию» Итальянский клуб недоволен игрой аргентинца.

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26-летний полузащитник «Сампдории» Эмилиано Ригони, арендованный у санкт-петербургского «Зенита» перед началом это сезона, может вернуться в российский клуб в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает «Спорт День за Днем».

Сообщается, генуэзская команда недовольна выступлениями игрока и желает расторгнуть арендное соглашения раньше срока. В этом сезоне он сыграл в 8 матчах чемпионата Италии и отметился лишь одной результативной передачей.

Отметим, что «Сампдория» стала второй итальянской командой в карьере аргентинца – в 2018 году его арендовала «Аталанта», в составе которой он отыграл 12 игр и забил три гола. Однако клуб вернул его обратно в «Зенит».

Ригони перешел в питерский клуб летом 2017 года из «Индепендьенте» за 9 млн евро. За это время он сыграл 46 матчей, забив девять мячей и отдав столько же ассистов.