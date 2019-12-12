Липецкий «Металлург» будет сотрудничать с клубом серии B Клубы будут взаимодействовать в рамках побратимских отношений между Липецкой областью и регионом Марке.

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Завтра в офисе команды ПФЛ – липецкого «Металлурга» – будет подписано соглашение о сотрудничестве с итальянским «Асколи». Об этом сообщает «Вести Липецк».

Сотрудничество двух клубов будет развиваться в таких направлениях, как: проведение встреч, развитие брендов обоих клубов, обмен опытом, организация совместных сборов юношеских команд и товарищеских встреч. Клубы будут взаимодействовать в рамках побратимских отношений между Липецкой областью и регионом Марке, куда входит город Асколи-Пичено.

Отметим, что «Асколи», основанный в 1898 году, является одним из старейших клубов Италии. На счету команды 16 сезонов в высшей лиге. Лучшим результатом является четвертое место в сезоне 1979/1980. На данный момент, команда занимает 11-место в серии B, набрав 21 очко.

Что касается липецкого клуба, то они идут на втором месте ПФЛ в зоне «Центр», отставая от лидера таблицы – брянское «Динамо» – на два очка.

Первый международный товарищеский матч между «Металлургом» и «Асколи» может пройти в Липецке следующим летом.