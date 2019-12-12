«Арсенал» обыграл «Стандард» и вышел в плей-офф Лиги Европы Сегодня, 12 декабря состоялись матчи заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

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Так, лондонский «Арсенал» в гостях вырвал ничью у бельгийского «Стандарда» (2:2). В составе англичан по голу забили Александр Ляказетт и Букайо Сака. У хозяев это сделали Самуэль Бастьен и Селим Амалла.

В другом матче группы F немецкий «Айнтрахт» на своем поле уступил «Витории Гимарайнш» (2:3).

Таким образом, «Арсенал», набрав 11 очков, вышел в плей-офф с первого места. «Айнтрахт», у которого 9 очков, занял второе место, а «Стандард» (8) стал третьим. Португальцы заняли последнюю строчку, набрав четыре очка.

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

«Стандард» – «Арсенал» – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – 47 Бастьен, 2:0 – 69 Амалла, 2:1 – 78 Ляказетт, 2:2 – 81 Сака.

«Стандард»: Бодар, Лайфис, Фэ, Ванхойсден, Гавори, Бастьен, Мпоку, Карсела-Гонсалес, Амалла (Лестьенн, 85), Цимирот, Эмон (Авенатти, 46).

«Арсенал»: Мартинес, Папастатопулос (Мартинелли, 69), Мавропанос, Давид Луиз, Мэйтленд-Найлз (Чемберс, 78), Гендузи, Уиллок, Смит-Роу (Обамеянг, 85), Нелсон, Ляказетт, Сака.

«Айнтрахт» – «Витория Гимараэш» – 2:3 (2:1)

Голы: 0:1 – 8 Рошинья, 1:1 – 31, автогол Мигел Силва, 2:1 – 38 Камада, 2:2 – 85 Эль-Мусрати, 2:3 – 87 Эдвардс.

«Айнтрахт»: Ф: Реннов, да Кошта, Хинтереггер, Абраам, Костич, Хасебе, Соу, Роде (Фернандес, 78), Камада, Андре Силва (Гачинович, 73), Пасиенсия.

«Витория Гимараэш»: Мигел Силва, Педро Энрике, Анен, Гарсия, Венансиу, Педру Родригеш, Эль-Мусрати, Рошинья (Эдвардс, 70), Поа (Бруно Дуарте, 82), Давидсон, Андре Перейра (Лео Бонатини, 66).

Предупреждения: Хинтереггер (18), Эль-Мусрати (35), Поа (52), Роде (76), Хасебе (82).