Футболисты «Динамо» Киев покинули Лигу Европы Сегодня, 12 декабря состоялись матчи заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги Европы.

Так, в поединке киевского «Динамо» и швейцарского «Лугано» арбитр зафиксировал ничью (1:1). В параллельной игре «Мальме» обыграл «Копенгаген» (1:0).

Таким образом, в плей-офф Лиги Европы вышли «Мальме» (11 очков) и «Копенгаген» (9). Украинский клуб занял третье место (7), а «Лугано» стал четвертым (3). Обе команды покинули еврокубки.

Лига Европы. Групповой этап. 6-й тур

«Динамо» Киев – «Лугано» – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – 45 Араторе, 1:1 – 90 Цыганков.

«Динамо» Киев: Бущан, Миколенко, Кендзера (Цитаишвили, 64), Кадар, Попов, Караваев, Шепелев, Буяльский, де Пена (Гармаш, 77), Цыганков, Беседин (Фран Соль, 81).

«Лугано»: да Коста, Сульмони, Дапрела, Яо, Обексер, Гуидотти (Вечеи, 55), Ловрич (Чрнигой, 84), Араторе, Кустодио, Холендер, Дальмонте (Марич, 64).

Предупреждения: Гуидотти (17), Обексер (67), Вечеи (79), да Коста (90).

«Копенгаген» – «Мальме» – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 77, автогол Папаяннопулос.

«Копенгаген»: Юнссон, Бьелланд, Бенгтссон, Папаяннопулос, Варела (Бартолец, 84), Томсен (Сантос, 80), Мудражия (Хольсе, 46), Фальк, Фишер, Н’Дойе, Сотериу.

«Мальме»: Далин, Ларссон, Бенгтссон, Сафари (Кнудсен, 60), Нильсен, Ракип (Молинс, 68), Рикс, Инносент, Кристиансен (Левицки, 80), Траустасон, Розенберг.

Предупреждения: Кристиансен (26), Фишер (45), Бенгтссон (45), Фальк (49), Инносент (59), Томсен (63), Ракип (67), Ларссон (87).