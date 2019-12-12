«Клуж» обыграл «Селтик» и занял второе место в группе E На счету румынской команды – 12 очков.

В рамках заключительного тура группового этапа Лиги Европы шотландский «Селтик» отправился в гости к румынскому «Клужу». Счет был открыт в начале второго тайма – центральный защитник хозяев Андрей Буркэ замкнул подачу Чиприана Дяка на 49-й минуте игры. Удвоил преимущество хорват Дамьян Джокович с передачи того же Дяка. Итоговый результат – 2:0.

В параллельной встрече «Ренн» с аналогичным счетом обыграл «Лацио». Героем матча стал 22-летний защитник французской команды Жорис Гнаньон, оформивший дубль. Отметим, что римский клуб ни разу не смог ударить в створ ворота – все семь попыток не увенчались успехом.

Первое место в группе Е занял «Селтик» – на его счету 13 очков. Вторая строчка за «Клужем» (12 очков). «Лацио» (6) и «Ренн» (4) оказались на третьем и четвертом местах соответственно.