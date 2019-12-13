Виктор Гончаренко: Во время матча половина стадиона уходит с трибун, а оператор бегает за мной После 19 туров ЦСКА занимает четвертое место в таблице РПЛ.

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказал свое мнение о наложенной на него дисквалификации.

«Я не сдержался, хотя высказался в более мягкой форме, чем в Сочи. То количество ошибок, которое есть против нас, трудно объяснить, поэтому проявляются эмоции. Плюс тяжело понять ситуацию: во время матча половина стадиона уходит с трибун, а оператор бегает за мной. Надо тогда все камеры на меня направить!», – приводит слова наставника официальный сайт клуба.

Напомним, 11 декабря контрольно-дисциплинарный комитет РФС (КДК РФС) дисквалифицировал Гончаренко на три матча (один из них условно) за нецензурные высказывания в адрес арбитра встречи 19-го тура РПЛ «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Василия Казарцева.

В ноябре наставник ЦСКА был наказан КДК на два матча (один – условно) за использование мата в общении с главным арбитром встречи 16-го тура «Сочи» – ЦСКА (2:3) Станиславом Васильевым.

В двух ближайших турах, уже после зимнего перерыва, красно-синие сыграют против «Урала» дома и с «Ростовом» в гостях.