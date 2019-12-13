Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА за последние 17 лет

По итогам групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Столичный «Локомотив» и питерский «Зенит» в Лиге чемпионов заняли последние места в своих группах.
В Лиге Европы ЦСКА также оказался на четвертом месте в группе. «Краснодар» в своем квартете занял третье место, но также завершил борьбу в турнире.
Ранее московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли преодолеть стадию квалификации Лиги Европы.
Таким образом, в сумме российские клубы в текущем сезоне набрали 4,666 балла, что является худшим показателем с сезона 2002/03.
В таблице коэффициентов УЕФА у России 45,549 балла, и отставание от Португалии составляет 3,300 балла.
В следующем сезоне Россия сможет заявить два клуба в Лигу чемпионов, один - в Лигу Европы и два - в Лигу конференций.
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