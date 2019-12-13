Россия показала худший результат в таблице коэффициентов УЕФА за последние 17 лет Все российские клубы завершили свое выступление в Еврокубках.

По итогам групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы Россия опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Столичный «Локомотив» и питерский «Зенит» в Лиге чемпионов заняли последние места в своих группах.

В Лиге Европы ЦСКА также оказался на четвертом месте в группе. «Краснодар» в своем квартете занял третье место, но также завершил борьбу в турнире.

Ранее московский «Спартак» и тульский «Арсенал» не смогли преодолеть стадию квалификации Лиги Европы.

Таким образом, в сумме российские клубы в текущем сезоне набрали 4,666 балла, что является худшим показателем с сезона 2002/03.

В таблице коэффициентов УЕФА у России 45,549 балла, и отставание от Португалии составляет 3,300 балла.

В следующем сезоне Россия сможет заявить два клуба в Лигу чемпионов, один - в Лигу Европы и два - в Лигу конференций.