Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года В этом сезоне команда располагается на первом месте в АПЛ.

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«Ливерпуль» на своем официальном сайте объявил о продлении соглашения с главным тренером команды Юргеном Клоппом. Новый контракт будет действовать до 2024 года.

– Когда я пришел в клуб осенью 2015-го, чувствовал, что эта команда мне идеально подходит. Оказывается, я недооценивал этот момент. Благодаря вере в успех дальнейшего сотрудничества я продлеваю контракт. Я даже подумать не мог о том, чтобы уйти, – цитирует тренера пресс-служба английского клуба.

Помимо Клоппа соглашения были продлены с его ассистентами – Петером Кравитцем и Пепейном Лейндерсом.

Под руководством немецкого специалиста «Ливерпуль» трижды выходил в финал еврокубков, один из которых увенчался успехом – в прошлом сезоне команда стала обладателем Лиги чемпионов, победив в решающей встрече «Тоттенхэм» (2:0).

На данный момент его команда уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, опережая «Лестер», идущий вторым, на восемь очков.