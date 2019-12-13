Клопп признан лучшим тренером ноября в АПЛ, Мане – лучшим игроком - Советский спорт
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13 декабря 2019 18:39Футбол

Клопп признан лучшим тренером ноября в АПЛ, Мане – лучшим игроком

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком английской футбольной премьер-лиги по итогам ноября.

Сенегальский форвард «мерсисайдцев» в ноябре забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах чемпионата.

Отметим, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером ноября.

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