Клопп признан лучшим тренером ноября в АПЛ, Мане – лучшим игроком Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане признан лучшим игроком английской футбольной премьер-лиги по итогам ноября.

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Сенегальский форвард «мерсисайдцев» в ноябре забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах чемпионата.

Отметим, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером ноября.