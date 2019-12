Клопп признан лучшим тренером ноября в АПЛ, Мане – лучшим игроком

Сенегальский форвард «мерсисайдцев» в ноябре забил три гола и отдал одну результативную передачу в четырех матчах чемпионата.

Your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November... It's @LFC 's Sadio Mane 👏 #PLAwards pic.twitter.com/uRec2yueTZ

Отметим, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп был признан лучшим тренером ноября.

8️⃣ points clear at the #PL summit...



The @BarclaysFooty Manager of the Month for November is @LFC boss Jurgen Klopp 🔴#PLAwards pic.twitter.com/wUdg1miI33