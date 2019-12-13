«Урожай» в следующем сезоне сменит название на «Кубань» «Урожай» планирует сменить название на «Кубань» в сезоне-2020/21.

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- Арбитражный управляющий предоставил футбольному клубу «Урожай» право использовать слово «Кубань» в названии. В планы клуба это входит со следующего года, - цитирует пресс-службу клуба ТАСС.

Напомним, что в мае 2018 года «Кубань» не смогла пройти процедуру лицензирования РФС из-за финансовых долгов.

Добавим, что после 18 туров «Урожай» с 17 очками занимает 14-е место турнирной таблице зоны «Юг» в первенстве ПФЛ.