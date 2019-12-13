Головин попал в состав «Монако» на матч чемпионата Франции с «Анже»

Полностью заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Леком, Субашич, Си.
Защитники: Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Загре, Агилар, Марипан, Жемерсон.
Полузащитники: Бакайоко, Фабрегас, Диаш, Джелсон, Адриен, Головин
Нападающие: Слимани, Бен Йеддер, Бальде, Августин.
Добавим, что игра «Анже» - «Монако» состоится 14 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени.
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