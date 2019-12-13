Головин попал в состав «Монако» на матч чемпионата Франции с «Анже» Российский полузащитник «монегасков» вошел в заявку команды на встречу 18-го тура чемпионата Франции с «Анже».

Загрузка... Полностью заявка выглядит следующим образом: Вратари: Леком, Субашич, Си.

Защитники: Бадиашиле, Глик, Балло-Туре, Загре, Агилар, Марипан, Жемерсон.

Полузащитники: Бакайоко, Фабрегас, Диаш, Джелсон, Адриен, Головин

Нападающие: Слимани, Бен Йеддер, Бальде, Августин. Добавим, что игра «Анже» - «Монако» состоится 14 декабря и начнется в 22.00 по московскому времени. 📋 Le groupe 🔴⚪️ pour le déplacement à Angers 👊 #SCOASM pic.twitter.com/0YCaW9aZW9 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) December 13, 2019