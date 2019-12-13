Никола Влашич: Мы показали, что можем на равных биться с «Зенитом» (видео) Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что борьба за чемпионство в российской премьер-лиге не закончилась после первой части сезона.

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- Гонка не окончена, пока у нас есть игры, чтобы исправить ситуацию. Мы показали, что можем на равных биться с «Зенитом», у которого сейчас преимущество по очкам. Но мы в гонке! Сейчас ЦСКА делит третье место в таблице. К моменту возобновления чемпионата мы станем лучше, - рассказал хавбек в интервью пресс-службе клуба, видео которого опубликованного в Youtube.

Добавим, что после 19 туров чемпионата России ЦСКА с 34 очками занимают четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» на 11 очков.