«Хоффенхайм» на своем поле уступил «Аугсбургу»

В составе гостей голами отметились Филипп Макс (11-я и 51-я минуты), Фредрик Йенсен (56) и Иагу Бордуши (85). У хозяев поля точными ударами отличились Роберт Сков (14) и Юрген Локадия (80).
После этой победы «Аугсбург» набрал 20 очков и поднялся на десятое место в турнирной таблице бундеслиги, «Хоффенхайм» с 21 очком расположился на восьмой строчке.
В следующем туре «Хоффенхайм» в гостях сыграет против «Унион Берлин», а «Аугсбург» на своем поле встретится с «Фортуной».
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