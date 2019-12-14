Никола Влашич: Хочу играть намного лучше, чем в первой половине сезона - Советский спорт
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14 декабря 2019 12:49ФутболЛипкин Антон

Никола Влашич: Хочу играть намного лучше, чем в первой половине сезона

Хорват забил восемь голов и сделал шесть результативных передач в 26 матчах.

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказался о своем выступлении в первой части сезона.

«Не могу сказать, что я доволен, но я удовлетворен, – сказал 22-летний хорват в интервью клубной пресс-службе. – Я хочу играть намного лучше, показывать, что могу быть еще сильнее в каждом следующем матче. Мне только 22 года, и я знаю, что еще не реализовал свой потенциал».

Напомним, перед началом сезона ЦСКА выкупил права на хорвата у «Эвертона». В 26 матчах во всех турнирах Влашич забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

Перед зимним перерывом ЦСКА набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

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