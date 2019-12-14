Игорь Акинфеев – о завершении карьеры: Горизонт безоблачный, хочу еще поиграть - Советский спорт
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14 декабря 2019 13:48ФутболЛипкин Антон

Игорь Акинфеев – о завершении карьеры: Горизонт безоблачный, хочу еще поиграть

Голкипер выступает за ЦСКА с 2003 года.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о планах по завершению карьеры.

«Пока я этого не вижу, – приводит слова 33-летнего игрока Red-Blue World. – Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть.

Прощальных матчей не хочу. В сборной предлагали организовать такой, но я отказался. Считаю, братья (Березуцкие) поступили очень правильно, закончив без лишних проводов».

Напомним, Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. За это время он провел за команду 625 матчей, в которых пропустил 544 гола.

В нынешнем сезоне у Акинфеева 24 матчах, их них – восемь «на ноль», и 27 пропущенных голов.

Перед зимним перерывом ЦСКА набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.

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