Игорь Акинфеев – о завершении карьеры: Горизонт безоблачный, хочу еще поиграть

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о планах по завершению карьеры.
«Пока я этого не вижу, – приводит слова 33-летнего игрока Red-Blue World. – Горизонт безоблачный. Хочу еще поиграть.
Прощальных матчей не хочу. В сборной предлагали организовать такой, но я отказался. Считаю, братья (Березуцкие) поступили очень правильно, закончив без лишних проводов».
Напомним, Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. За это время он провел за команду 625 матчей, в которых пропустил 544 гола.
В нынешнем сезоне у Акинфеева 24 матчах, их них – восемь «на ноль», и 27 пропущенных голов.
Перед зимним перерывом ЦСКА набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.
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