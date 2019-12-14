Максим Орешкин: ВЭБ не будет вмешиваться в оперативное управление ЦСКА Министр экономического развития РФ и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин выразил уверенность в улучшении финансового состояния ЦСКА после перехода акций под контроль госкомпании.

«Уже в следующем году финансовое состояние клуба значительно улучшится благодаря следующим факторам: (1) снижению долговой нагрузки клуба (де-факто большой долг, привлеченный под строительство стадиона, погашен); (2) привлечению новых спонсорских контрактов, которые позволят клубу уверенней себя чувствовать уже во время ближайшего трансферного окна (такой контракт со стороны ВЭБ.РФ уже одобрен); (3) увеличению денежного потока благодаря сдаче в аренду коммерческой недвижимости стадиона – соответствующий контракт планируется к подписанию в ближайшее время (4) бОльшая вероятность успешно завершить сезон, стать участником Лиги Чемпионов УЕФА и усилить доходную часть бюджета клуба», - написал Орешкин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Будет ли ВЭБ.РФ вмешиваться в оперативное управление клубом? Нет, акционерное соглашение четко разделяет сферы влияния: спортивная составляющая управления клубом (которая, по моему мнению, является одной из лучшей в России и Европе) остается полностью за Евгением Гинером и его командой. Я считаю, это решение оптимальным с точки зрения достижения максимально возможных спортивных результатов», - отметил Орешкин.

Ранее стало известно, что ВЭБ станет владельцем более 75% футбольного клуба ЦСКА в результате конвертации в акции его долга перед госкорпорацией. Позже президент ЦСКА Евгений Гинер положительно оценил переход акций клуба ВЭБ.