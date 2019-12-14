«Ливерпуль» обыграл «Уотфорд», одержав в АПЛ восьмую победу кряду Победу лидеру английского чемпионата принес дубль Мохаммеда Салаха.

Матч 17-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» – «Уотфорд» завершился со счетом 2:0 (1:0).

Оба мяча забил Мохамед Салах. Египтянин отличился на 38-й и 90-й минутах после передач Садио Мане и Дивока Ориги. Всего на счету Салаха девять голов в 13 матчах турнира.

«Ливерпуль», одержав восьмую победу подряд, продолжает лидировать в чемпионате Англии, набрав 49 очков. В 17 турах команда Юргена Клоппа записала на свой счет 16 побед, всего лишь один раз сыграв вничью (1:1 в гостях у «Манчестер Юнайтед» 20 октября).

«Уотфорд» занимает последнее 20-е место, набрав лишь девять очков.

Следующий матч в чемпионате Англии «Ливерпуль» проведет только 26 декабря (в гостях у «Лестера») из-за поездки на Клубный чемпионат мира в Катар. «Уотфорд» 22 декабря сыграет дома с «Манчестер Юнайтед».