Юрий Жирков: Это слишком серьезное решение WADA по отношению к спорту России Полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением по поводу решения WADA о четырехлетнем отстранении России от крупных международных соревнований.

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- Это слишком серьезное решение WADA по отношению к спорту России. В принципе, нам еще нужно выйти на чемпионат мира 2022 года, а потом будем думать. У меня такого в карьере не было. Думаю, это тяжело для спортсменов - показывать стопроцентный результат, когда творятся такие вещи, - цитирует Жиркова «РИА Новости».

Напомним, что 9 декабря исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.