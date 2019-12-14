Хет-трик и две голевые передачи Коутиньо принесли «Баварии» победу над «Вердером»

В составе мюнхенского клуба хет-трик оформил Филиппе Коутиньо (45-я, 63-я и 78-я минуты), дублем отметился Роберт Левандовски (45+4, 72), еще один гол на счету Томас Мюллера (75). У бременской команды отличился Милот Рашица (24).
После этой игры «Бавария» набрала 27 очков и поднялась на четвертую строчку в турнирной таблице бунделиги, «Вердер», имея в активе 14 очков, занимает 15-е место.
В следующем туре «Бавария» в гостях сыграет против «Фрайбурга», а «Вердер» на своем поле встретится с «Майнцем».
Добавим, что в параллельных встречах 15-го тура «Кельн» на своем поле обыграл «Байер» (2:0), «Герта» дома оказалась сильнее «Фрайбурга» (1:0), а «Унион Берлин» в гостях сыграл вничью с «Падерборном» (1:1).
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