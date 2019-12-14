Дортмундская «Боруссия» на выезде разгромила «Майнц» Команда Люсьена Фавра идет на третьем месте в бундеслиге.

Матч 15-го тура чемпионата Германии «Майнц» – «Боруссия» (Дортмунд) завершился со счетом 0:4 (0:1).

На 32-й минуте счет открыл капитан дортмундцев Марко Ройс. Во втором тайме отличились Джейдон Санчо (66-я минута), Торган Азар (69) и Нико Шульц (84).

Одержав три победы подряд «Боруссия» занимает третье место, набрав 29 очков. «Майнц» опустился на 14-е место турнирной таблицы, оставшись с 15 очками.

В следующем туре 17 декабря дортмундцы примут на своем поле «РБ Лейпциг», а «Майнц» сыграет в гостях с «Вердером».