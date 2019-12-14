«Челси» дома проиграл «Борнмуту»

Встреча прошла на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых голом отметился Дэн Гослинг (84).
После этой игры «Челси» набрал 29 очков и остался на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ, «Борнмут», имея в активе 19 очков, занимает 14-е место.
В следующем туре «Челси» в гостях сыграет против «Тоттенхэма», а «Борнмут» на своем поле встретится с «Бернли».
Добавим, что в параллельном матче «Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Астон Виллу» со счетом 2:0.
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