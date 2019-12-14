Ничья с «Реалом Сосьедадом» прервала 4-матчевую победную серию «Барселоны» Каталонцы потеряли очки впервые со 2 ноября.

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Матч 17-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Барселона» завершился вничью 2:2 (1:1).

Нападающий хозяев Микель Ойарсабаль открыл счет на 12-й минуте, реализовав пенальти, но в начале второго тайма «Барселона» уже выигрывала. На 38-й минуте передача Луиса Суареса помогла Антуану Гризманну восстановить равновесие, а на 49-й отличился уже сам Суарес. Ассистировал уругвайцу Лионель Месси.

Тем не менее, «Реал Сосьедад» спасся от поражения. Нападающий сборной Швеции Александер Исак стал автором забитого мяча на 62-й минуте – 2:2.

Ничья в Сан-Себастьяне прервала победную серию «Барселоны» из четырех матчей. Прошлый раз команда Эрнесто Вальверде теряла очки в примере 2 ноября, уступив в Валенсии «Леванте» со счетом 1:3.

«Барселона» сохранила лидерство в чемпионате Испании, набрав 35 очков в 16 матчах, но «Реал» может вырваться вперед, если завтра 15 декабря обыграет в гостях «Валенсию».

«Реал Сосьедад» идет на четвертом месте (28 очков в 17 играх).

18 декабря состоится пропущенный матч 10 тура «Барселона» – «Реал». Изначально игра должна была состояться 26 октября, но ее перенесли из-за беспорядков в Каталонии.

«Реал Сосьедад» 22 декабря сыграет в гостях с «Осасуной».