«Лестер» на своем поле не смог обыграть «Норвич»

Встреча прошла на стадионе «Кинг Пауэр - Уолкерс» и завершилась со счетом 1:1. В составе гостей отличился Теэму Пукки (26-я минута), у хозяев поля точный удар на свой счет записал Тим Крул (38).

После этой игры «Лестер» набрал 39 очков и остался на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, «Норвич», имея в активе 12 очков, занимает 19-е место.

В следующем туре «Лестер» в гостях сыграет против «Манчестер Сити», а «Норвич» на своем поле встретится с «Вулверхэмптоном».

Добавим, что в параллельном матче «Бернли» на своем поле обыграл «Ньюкасл» со счетом 1:0.