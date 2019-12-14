Скончался чемпион Олимпийских игр 1956 года Юрий Беляев

«Сегодня ушел из жизни чемпион Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне, обладатель Кубка СССР-1955 в составе ЦСКА Юрий Иванович Беляев. Выражаем искренние соболезнования семье и близким прославленного футболиста», - говорится в сообщении ПФК ЦСКА в Twitter.
Напомним, что в течение карьеры Беляев, игравший на позиции нападающего, провел 111 матчей за ЦСКА, трижды став с командой бронзовым призером чемпионата СССР.
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