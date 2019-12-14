Эрнесто Вальверде: Я не знаю таких команд, которые доминируют в выездных матчах - Советский спорт
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14 декабря 2019 21:19ФутболШарафудинов Виктор

Эрнесто Вальверде: Я не знаю таких команд, которые доминируют в выездных матчах

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал осечку в игре против «Реала Сосьедада».

Сегодня «Барселона» прервала свою серию из четырех побед в испанской примере, сыграв вничью в Сан-Себастьяне с местным клубом «Реал Сосьедад» (2:2). Это значит, что каталонский клуб накануне матча против «Реала» может пропустить Королевский клуб на первое место. Чтобы стать лидером команде Зинедина Зидана нужно завтра 15 декабря обыграть в гостях «Валенсию».

Главный тренер «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде, давая комментарий после неудачной игры, отметил, что не видит ни в Испании, ни в других странах Европы команд, которые не испытывали бы трудностей в выездных встречах.

«В этом матче было все, – цитирует слова Вальверде Marca. – Кое в чем соперник был лучше, но в некоторых моментах преимущество было у нас. Концовка складывалось так, что итог мог быть каким угодно. Ведя 2:1, мы держали победу в руках. У нас было еще несколько голевых моментов, да и играли мы лучше.

Не думаю, что мы играем на выезде хуже остальных. Я не вижу в ни в примере, ни в Лиге чемпионов команд, которые доминировали бы в выездных матчах. Отдельные выездные матчи могут быть удачными, но в целом трудности в гостях испытывают все.

Что касается «класико», это будет совсем другая матч. Кое в чем мы хороши, кое в чем не – не очень. Могу только сказать, что игра будет интенсивной».

В семи домашних матчах нынешнего сезона примеры «Барселона» одержала семь. В восьми выездных дважды сыграла вничью и потерпела три поражениях.

Перенесенный матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» состоится в среду 18 декабря.

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