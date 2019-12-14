«Марсель» сыграл вничью с «Метцем», прервав свою серию из шести побед

Матч 18-го тура чемпионата Франции «Метц» – «Марсель» завершился вничью 1:1.
Полузащитник хозяев Опа Нгюэтт открыл счет на 40-й минуте, но гол Неманьи Радоньича на 70-й позволил команде Андре Виллаша-Боаша избежать поражения.
Стоит также отметить, что на 52-й минуте лучший снайпер «Метца» Хабиб Диалло не реализовал пенальти. Удар сенегальца парировал второй вратарь «Марселя» Йоанн Пеле, который еще по ходу первого тайма заменил получившего травму Стива Манданда.
«Метц» не может выиграть уже восемь туров кряду (пять ничьих и три поражения). «Марсель» прервал свою серию из шести побед. Прошлый раз провансальцы теряли очки 27 октября, проиграв в гостях «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4.
«Марсель» идет на втором месте, набрав 35 очков в 18 играх. У лидирующего «ПСЖ» 39 после 16 встреч.
«Метц» занимает 17-ю позицию, собрав 16 очков в 18 матчах.
В следующем туре 21 декабря «Марсель» примет дома «Ним», а «Метц» сыграет в гостях с «Дижоном».
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