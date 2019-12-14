Фрэнк Лэмпард: Мы играем слишком осторожно

Сегодня в 17-м туре чемпионата Англии «Челси» проиграл дома борющемуся за выживание «Борнмуту» со счетом 0:1 на своем поле. Для лондонцев это поражение стало третьим в четырех последних матчах АПЛ. О причинах неудач главный тренер синих Фрэнк Лэмпард говорил на послематевой пресс-конференции.
«Я не хочу объяснять неудачу усталостью, – цитирует тренера Football.London. – Дело в том, что, когда мы играем против команд, которые глубоко сидят в обороне и хорошо организованы, мы не можем найти путь к чужим воротам. Матч против «Манчестер Сити» не в счет. Нам нужно играть быстрее. Нам нужно действовать более интенсивно, вскрывать линии соперника. Мы же играем слишком осторожно. Не думаю, что это страх, но перед своим болельщиками, мы не играем достаточно хорошо. Это очевидно. Вроде и создаем много, но пропускаем глупые голы. В то же время мы не создаем достаточно голевых моментов, и такая игра болельщикам не нравится.
Фанов я за возмущение не виню. Игра была слишком медленной. Игроки в ответе за такую реакцию трибун.
Я не хочу проводить линию между собой и командой. Позади очень трудная неделя. Отдохнем пару дней, и будем усиленно готовиться к игре против «Тоттенхэма». Еще раз признаю, что наша игра сейчас недостаточно хороша».
22 декабря «Челси» сыграет в гостях против «Тоттенхэма» Жозе Моринью. В данный момент команда Лэмпарда занимает четвертое место в таблице АПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах.
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