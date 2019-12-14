«РБ Лейпциг» разгромил «Фортуну», одержав шестую победу кряду и выйдя на первое место в Бундеслиге Матч состоялся в Дюссельдорфе.

Матч 15-го тура чемпионата Германии «Фортуна» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 0:3.

На второй минуте счет открыл Патрик Шик, а два других гола «красные быки» организовали во втором тайме. На 58-й минуте Томас Вернер реализовал пенальти, а на 75-й Норди Мукьеле забил головой после навеса Марселя Забитцера.

В активе «РБ Лейпцига» шесть побед подряд, и в данный момент саксонцы возглавляют бундеслигу, набрав 33 очка в 15 матчах. У менхенгладбахской «Боруссии» еще есть шанс вернуть себе лидерство по итогам 15-го тура. Завтра гладбахцы встретятся в гостях с «Вольфсбургом».

«Фортуна» не может выиграть пять туров кряду (две ничьи и три поражения) и занимает 15-е место, набрав 12 очков.